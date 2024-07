Dag 3 in Hongarije: Kinderachtig of ultieme sportman?

Gisteren werd op de Hungaroring de Hongaarse Grand Prix verreden. De fans op de tribunes en thuis op de bank werden getrakteerd op een enorm spektakelstuk vol controverse. Max Verstappen speelde weer een hoofdrol, maar dit keer misschien niet op een positieve manier.

Een race kent normaal gesproken meerdere verhaallijnen. Er doen twintig coureurs mee en die hebben na afloop allemaal hun eigen verhaal. Tijdens een race laat de regisseur regelmatig slechts een handjevol van die verhalen zien, maar in Hongarije waren er echter maar twee verhaallijnen interessant. In beide gevallen ging het om een soort ouderwets teamdrama. Bij McLaren smeekte men Lando Norris om Oscar Piastri erlangs te laten, terwijl men bij Red Bull te maken kreeg met een woedende Max Verstappen.

De Nederlander heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij baalt van de huidige situatie bij Red Bull. Hij wil weer een winnende auto, zo simpel is het. Het maakt hem niets uit dat de fans nu genieten van een spannend duel, Max Verstappen wil heersen en het liefst op een oppermachtige wijze. Verstappen is een winnaar, en dan vindt hij het niet fijn als hij niet mee kan doen om de zege.

Kinderachtig

Het loopt al maanden niet lekker bij Red Bull en in Hongarije gebeurde het onvermijdelijke: Verstappen kookte over. Hij foeterde over de boordradio en de hele wereld mocht weten dat hij niet blij was met Red Bull. De adviezen, de onderzoeken van de FIA en de strategieën vielen niet goed bij Verstappen. Hij vond het onzin, vond het foute keuzes en hij reageerde zelfs kwaad op zijn goede vriend en race-engineer Gianpiero Lambiase. Criticasters vonden de radioberichten van Verstappen kinderachtig, maar de vraag is of dit wel het geval was.

Sportman

Verstappen is een sportman en hij wil maar één ding en dat is winnen. Als hij niet kan winnen, dan is hij niet tevreden. Normaal gesproken helpt zijn natuurlijke talent hem in de jacht op de zeges, maar momenteel zijn andere auto's simpelweg sneller. Dat zint Verstappen niet, en dat laat hij weten. In Hongarije kwam de teleurgestelde sportman in Verstappen naar boven, en dat leverde het publiek veel entertainment op. Bij Red Bull waren ze dan ook niet boos, Verstappen liet tenminste zien dat hij zich niet neerlegt bij de huidige situatie. De titelstrijd wordt weer spannend, en het is de vraag wat er allemaal gaat gebeuren in de tweede seizoenshelft.