Hamilton sneert naar 'vijandige' Verstappen

Max Verstappen en Lewis Hamilton raakten elkaar in de slotfase van de Hongaarse Grand Prix. De stewards bekeken het moment, maar ze deelden geen straf uit. Hamilton deelde na afloop nog een klein sneertje uit naar de Nederlandse regerend wereldkampioen.

Verstappen kende een frustrerende race in Hongarije. De Nederlander worstelde met zijn auto en hij was ook niet blij met de strategische keuzes van Red Bull. In de absolute slotfase van de race probeerde hij nog de Mercedes van Lewis Hamilton te passeren, maar dat ging helemaal mis. Hij raakte het wiel van Hamilton, hij lanceerde zichzelf, landde hard in de uitloopzone en kwam vervolgens als vijfde over de streep.

Hamilton besprak het incident met Verstappen na afloop van de race. Hij was als derde over de streep gekomen en na de podiumceremonie sprak hij zich uit bij de internationale media: "Ik weet nog dat we een achterblijver passeerden. Ik kwam in de remzone en toen verscheen Max om ook de achterblijver in te halen. Ik ging naar de kant om te verdedigen. Ik liet genoeg ruimte aan de binnenkant, maar Max sloot aan en hij koos een andere kant dan ik. Ik ging richting de bocht en wilde insturen, maar hij kwam plots voorbij schieten. Voor mij was het een race-incident. Het is makkelijk om dit soort fouten te maken. Ik vind niet dat er vijandigheid moet zijn tussen ons. Maar vanuit zijn kant zal die er natuurlijk altijd zijn."