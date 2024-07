Wolff wijst naar Verstappen: "Hij gebruikte het breekijzer"

Max Verstappen speelde afgelopen weekend een negatieve hoofdrol in de Hongaarse Grand Prix. Hij worstelde met zijn auto, en in de slotfase clashte hij ook nog met Lewis Hamilton. Toto Wolff zag het gebeuren en hij stelt dat Verstappen een breekijzer gebruikte.

Verstappen was niet blij met zijn auto en de strategie van Red Bull Racing. Aan het einde van de race kookte hij over, en ging hij te ver in een duel met Lewis Hamilton. Hij probeerde de Britse Mercedes-coureur in te halen in de eerste bocht, maar zijn inhaalactie was iets te enthousiast. Hij raakte het voorwiel van Hamilton en hij lanceerde zichzelf. Hij landde, reed door en werd vervolgens niet gestraft door de stewards.

Mercedes-teambaas Toto Wolff zag het allemaal gebeuren. De Oostenrijker was blij dat zijn coureur Hamilton zijn weg kon vervolgen. De Oostenrijker besprak het moment in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports: "Ik denk dat Max de hele race niet zo blij was. Ik heb niet alles in detail gehoord, maar uiteindelijk probeerde hij in die situatie gewoon het breekijzer te gebruiken. Dat werkte uiteindelijk averechts. Iemand zei dat ze aan het einde overduidelijk ruzie hadden over de boordradio. Maar ik weet niet precies wat de aanleiding daarvoor was."