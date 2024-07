Marko hekelt kritiek op simracedeelname Verstappen

Max Verstappen kookte afgelopen weekend over in Hongarije. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur werd vijfde, maar daar was hij niet blij mee. Hij schold over de boordradio en zijn woede was duidelijk merkbaar. Volgens Helmut Marko heeft Verstappens gedrag niets te maken met zijn deelname aan een simrace.

Verstappen nam afgelopen weekend namelijk deel aan nog een race. Hij kroop achter het stuur van zijn simulator om samen met zijn vrienden van Team Redline de virtuele 24 uur van Spa-Francorchamps te rijden. Verstappen was tijdens een aantal nachtelijke uren te zien achter het stuur van zijn virtuele racewagen. Dit zorgde voor kritiek, want volgens een aantal mensen zou Verstappen vermoeid zijn en dat zijn simrace-avontuur invloed op zijn vorm.

Bij Red Bull kunnen ze echter niets met deze kritieken. Teamadviseur Helmut Marko is klaar met deze kritiek, en hij ontkende na afloop dat Verstappens simracedeelname voor een probleem zorgde. Bij zijn landgenoten van ORF sprak Marko zich uit: "Ik weet niet meer wat zijn bedtijden in Imola waren, maar toen bleef hij nog langer op en won hij de Grand Prix. Max heeft een heel ander ritme dan ik of andere normale mensen. En toen hij vannacht naar bed ging was dat voor hem niet anders dan normaal. In Zandvoort werd hij niet eens wakker toen er om tien uur helikopters boven zijn motorhome vlogen. Hij heeft zijn slaapquotum gewoon gehaald en verder is alles complete onzin."