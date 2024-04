Uitslag kwalificatie Japan: Verstappen slaat aanval Perez af en grijpt pole position

De kwalificatie in Japan is alweer een feit. Op het iconische circuit van Suzuka werd de pole position een prooi voor Max Verstappen. Hij deelt morgen de eerste startrij met Sergio Perez, die de tweede tijd noteerde. De top drie werd vandaag compleet gemaakt door niemand minder dan Lando Norris.

Q1

Kevin Magnussen had de eer om de kwalificatie in Japan af te trappen. Al snel kreeg de Deen gezelschap van vrijwel alle coureurs. Het was druk in de pitlane en dat zorgde er bijna voor dat George Russell de McLaren van Oscar Piastri in de muur duwde. De Brit mag zich hiervoor na de kwalificatie komen verantwoorden bij de stewards.

Max Verstappen liet maar weer eens zien wat hij in zijn mars heeft. Hij was veel sneller dan de rest en alleen Fernando Alonso kon in eerste instantie in de buurt komen. Alonso's teamgenoot Lance Stroll sloeg helemaal een modderfiguur. De Canadees viel af in het eerste kwalificatiegedeelte en dat gold ook voor Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Logan Sargeant en Guanyu Zhou.

Q2

Max Verstappen en Sergio Perez kwamen direct de baan op in het tweede kwalificatiegedeelte. De Red Bull-coureurs gingen direct zeer snel en niemand kon meer in de buurt komen van hun tijden. Ze hadden dan ook genoeg aan een run, iets wat ze ook bij Ferrari dachten te kunnen doen. Dat werd echter heel krap, want veel coureurs gingen groen in de sectoren. Yuki Tsunoda liet het publiek juichen, hij bereikte weer het derde gedeelte van de kwalificatie. Dat gold niet voor zijn teamgenoot Daniel Ricciardo en ook niet voor Nico Hülkenberg, Valtteri Bottas, Alexander Albon en Esteban Ocon.

Q3

Bij de start van het derde gedeelte van de kwalificatie was het direct druk. Alle coureurs kwamen de baan op, met uitzondering van Charles Leclerc. De Monegask reed slechts één run, maar daarin wist hij geen potten te breken. Sergio Perez deed het wel goed, maar hij kwam slechts 0,066 seconden te kort. Hij moest de strijd aangaan met zijn teamgenoot Max Verstappen, maar de Nederlandse wereldkampioen was weer oppermachtig. Het verschil met Perez was klein, maar Verstappen pakte alweer de pole position.