Uitslag VT3 Japan: Verstappen laat tanden zien in drukke training

De derde en laatste vrije training van het Japanse Grand Prix-weekend zit er alweer op. Op het circuit van Suzuka werd zojuist de snelste tijd genoteerd door niemand minder dan Max Verstappen. Achter hem ging de tweede tijd naar Sergio Perez, de top drie werd ditmaal compleet gemaakt door George Russell.

Zoals verwacht was het direct druk in de derde vrije training. Aangezien de tweede training op vrijdag letterlijk en figuurlijk in het water viel, was het voor veel teams belangrijk om nu data te verzamelen. Max Verstappen kwam als eerste de baan op en hij begon direct goed.

Verstappen noteerde de eerste snelle tijd, maar hij klaagde wel over een vibrerende achteruitkijkspiegel. De problemen bij zijn teamgenoot Sergio Perez waren iets groter. De Mexicaan klaagde over een tegenvallende driveability en daarna merkte hij ook nog eens op dat de auto niet goed presteerde in de lange delen van de baan.

Wisselende resultaten

Bij Haas liep het ook niet van een leien dakje. Nico Hülkenberg verremde zich, terwijl zijn teamgenoot Kevin Magnussen voor een gele vlag zorgde. De Deen belandde op lage snelheid in het grind en stond eventjes achterstevoren. Hij was niet de enige die dat deed, Daniel Ricciardo schoot van de baan in de tweede bocht.

Oscar Piastri hield zijn auto net op de baan. De jarige Australiër verloor zijn auto bijna, maar hij wist zichzelf knal te corrigeren. Zijn team McLaren begon op een rustige wijze aan de sessie. Terwijl de andere coureurs bezig waren met hun eerste rondjes, stond Lando Norris nog gewoon handtekeningen uit te delen in de paddock.

Snelle runs

Pas in de laatste tien minuten van de sessie werden de snelle tijden neergezet. Max Verstappen liet weer eens zien waarom hij momenteel de beste coureur van het veld is. Hij noteerde de snelste tijd, zonder dat er iemand bij hem in de buurt kon komen. De Ferrari's kwamen er nu niet aan de pas, omdat ze slechts voor één snelle run kozen. Charles Leclerc was daar niet tevreden mee, maar dat betekent niet dat men niets van de Scuderia kan verwachten in de kwalificatie van later vandaag.