Uitslag VT1 Japan: Verstappen begint razendsnel, Sargeant speelt met vuur

De eerste vrije training op het circuit van Suzuka zit er alweer op. Op het Japanse circuit werd zojuist de snelste tijd genoteerd door niemand minder dan Max Verstappen. Achter hem ging de tweede tijd naar Sergio Perez, de top drie werd in deze training compleet gemaakt door Carlos Sainz.

De eerste vrije training in Japan begon vrij rustig. De lokale fans stonden echter direct op de banken, want Ayumu Iwasa kwam direct de baan op. De Japanner mocht de sessie voor zijn rekening nemen in de Visa Cash App RB-wagen van Daniel Ricciardo. Hij kreeg vroeg de kans om veel meters te maken

Updates

Iwasa was niet de enige op de baan. Veel coureurs kwamen direct naar buiten en ook Max Verstappen maakte direct meters. Er hingen donkere wolken in de lucht, dus het was zaak om genoeg data te verzamelen. Dat deden veel teams dan ook, want veel van hen reden met nieuwe updates.

Grote favoriet Red Bull heeft een nieuwe vloer en nieuwe sidepod inlets meegenomen. De vloer is vanzelfsprekend makkelijk uit het zicht te houden, maar de inlets sprongen bij veel mensen in het oog. Bij het team van Mercedes waren er dan weer weinig nieuwe onderdelen.

Sargeant

Bij het team van Williams hadden de coureurs vooral de opdracht gekregen om géén schade te rijden. Er is geen reservechassis beschikbaar en in Australië werd duidelijk wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Logan Sargeant leek daar echter geen boodschap aan te hebben. Hij ging wijd in bocht 7, hobbelde door het gras, schoot de grindbak in en knalde in de muur. De voorvleugel was beschadigd, maar de rode vlag werd gezwaaid.

Rode banden

Sargeant vloog van de baan op het moment dat de snelle runs begonnen. Lewis Hamilton had als eerste een tijd genoteerd op de zachte band, en hij was direct de snelste. Na de rode vlag kwamen vrijwel alle coureurs naar buiten op de zachte banden. Max Verstappen noteerde paarse sectortijden en hij vond zichzelf terug bovenaan de tijdenlijst. De wereldkampioen begon dus weer goed aan het weekend. Zijn teamgenoot Sergio Perez kon hem aardig bijhouden.