Sainz op de radar van Red Bull: "Je kunt niets uitsluiten"

Carlos Sainz schreef afgelopen weekend de Australische Grand Prix op zijn naam. Het contract van de Spanjaard bij Ferrari loopt na dit jaar af, en hij zal op zoek moeten gaan naar een nieuwe werkgever. Christian Horner wil de komst van Sainz naar Red Bull niet uitsluiten.

Sainz kreeg afgelopen winter te horen dat zijn contract niet zal worden verlengd. Het team van Ferrari vervangt hem door zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Sainz heeft het geluk dat er veel stoeltjes vrijkomen voor het aankomende seizoen, ook bij de topteams van Red Bull Racing en Mercedes. Er liggen dus nog genoeg opties voor de Spanjaard, maar het is nog niet duidelijk wat de echte mogelijkheden zijn.

Indrukwekkend

Bij Red Bull loopt het contract van Sergio Perez af, maar vooralsnog lijkt het er niet op dat hij gaat vertrekken. Teambaas Christian Horner laat in Melbourne aan Motorsport.com weten dat hij onder de indruk was van Sainz: "Ik wil Carlos feliciteren met zijn dominante zege na het verlies van zijn blindedarm. Carlos reed een zeer goede race. Met name het tempo dat hij tijdens de middelste stint liet zien, was erg indrukwekkend."

Niets uitsluiten

Sainz is geen onbekende voor Red Bull. Hij was jarenlang onderdeel van het Red Bull Junior Team en hij debuteerde in de Formule 1 voor het toenmalige Toro Rosso. Horner wil de deur dan ook niet dichtgooien: "Je kunt niets uitsluiten na zo'n prestatie. Maar we willen wel de tijd nemen. Checo heeft ook een geweldige start van het seizoen achter de rug, maar hij werd in deze race gehinderd door een tear-off onder zijn vloer. We hebben dus helemaal geen haast met het maken van een keuze."