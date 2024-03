Uitslag Grand Prix van Australië: Sainz profiteert van uitvalbeurt Verstappen en pakt prachtige zege

De race op het circuit van Albert Park in Melbourne is een feit. Op het Australische asfalt vochten de coureurs hun strijd uit en kwam Carlos Sainz als winnaar bovendrijven. Achter hem kwam Charles Leclerc als tweede over de streep. De top drie werd ditmaal compleet gemaakt door niemand minder dan Lando Norris.

Max Verstappen behield de leiding bij de start van de Australische Grand Prix. De Nederlander sloeg een aanval van Carlos Sainz af en hij leek daarna weer weg te rijden zoals gebruikelijk. Ditmaal was alles echter anders, want Verstappen kreeg het ineens moeilijk.

Binnen een paar rondjes kon Sainz het gat dichtrijden en stak hij met DRS de chagrijnige Verstappen voorbij. De Nederlander klaagde over problemen, maar een rondje later werd pas echt duidelijk wat er aan de hand was. Verstappens achterrem rookte als een barbecue en iets was overduidelijk niet goed.

Verstappen zocht de pitlane op, zijn achterrem was op dat moment al uit elkaar geknald. Teleurgesteld stapte Verstappen uit, het was zijn eerste uitvalbeurt sinds 2022. Ook toen had hij pech in Australië. Sainz reed weg bij de rest van het veld en hij kreeg te horen dat zijn teamgenoot Charles Leclerc hem niet aan zou vallen.

Hamilton

Het drama van Lewis Hamilton kreeg daarna ook een nieuw hoofdstuk. De zevenvoudig wereldkampioen had een vroege pitstop gemaakt en hij opende de jacht op de anderen. Hij knalde over een hobbeltje en dat kostte hem zijn krachtbron. Teleurgesteld parkeerde hij zijn auto naast de baan. De wedstrijdleiding koos voor een Virtual Safety Car en Fernando Alonso dook direct de pits in.

Bij McLaren nam men het besluit om elkaar ook niet aan te vallen. Wel besloot men even later om Piastri de opdracht te geven om Norris erlangs te laten. De Australiër voldeed aan de opdracht en dat leverde zijn teamgenoot uiteindelijk het podium op. Sergio Perez wilde de schade voor Red Bull nog beperken, maar hij kwam niet verder dan de vijfde plaats. Hij kon de aanval op de andere coureurs simpelweg niet openen.

Russell

George Russell joeg in de slotfase nog eventjes op Fernando Alonso. De Britse Mercedes-coureur op de Spanjaard, maar dat ging helemaal mis. Russell maakte in de slotronde een flinke fout en hij schoot vol de grindbak in. Hij knalde in de muur en de schade was enorm. Hij had het geluk dat hij niet omkantelde, de wielen zorgden de auto schuin waardoor de Brit in de auto hing alsof het een achtbaan was. Carlos Sainz kon de zege hierdoor niet meer ontgaan.