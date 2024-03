Uitslag kwalificatie Australië: Verstappen slaat aanval Ferrari af en grijpt pole

De coureurs hebben de kwalificatie op het circuit van Albert Park in Melbourne weer afgewerkt. De pole position werd vandaag een prooi voor Max Verstappen . Hij wist Carlos Sainz achter zich te houden, hij werd tweede. De top drie werd compleet gemaakt door Sergio Perez.

Q1

De start van het eerste kwalificatiegedeelte was druk. Veel coureurs kwamen de baan op om een poging te wagen. De veelbesproken Alexander Albon trapte het bal af en dat deed hij goed. Zijn tijd was goed genoeg voor Q2 en dat was een opsteker voor het team.

Bij Visa Cash App RB zullen ze iets minder tevreden zijn. Daniel Ricciardo wilde zijn thuispubliek belonen met een mooi resultaat, maar hij overschreed de track limits waardoor hij zijn tijd verloor en afviel. Ook Pierre Gasly had het lastig, hij mag zich bij de stewards melden vanwege het overschrijden van de lijn bij de uitgang van de pitlane. Ook Sergio Perez en Nico Hülkenberg mogen op de koffie bij bij de stewards voor impending. Naast Ricciardo en Gasly vielen ook Hülkenberg en Guanyu Zhou af.

Q2

Net als bij de eerste sessie, was het ook nu weer druk op het Australische asfalt. Onder aanvoering van Carlos Sainz kwamen de overgebleven coureurs de baan op. Max Verstappen, die rijdt met een nieuwe motor, kende geen enkel probleem en hij wist al vroeg dat hij door was naar het derde kwalificatiegedeelte.

Iemand die het veel moeilijker had was Lewis Hamilton. De Brit worstelde met zijn Mercedes-bolide en dat leverde hem weer problemen op. Hij wist zelfs niet door te stoten naar Q3. De balende Brit viel dus af, en dat gold ook voor Alexander Albon, Valtteri Bottas, Kevin Magnussen en Esteban Ocon.

Q3

De verschillen in de eerste twee delen van de kwalificatiedelen waren klein, dus de fans schoven naar het puntje van hun stoel. Het werd overduidelijk een duel tussen de Ferrari's en de Red Bulls. Verstappen klaagde over een aantal problemen met onderstuur, maar dat leverde hem geen grote problemen op. Verstappen noteerde een zeer snelle tijd, maar uiteindelijk wist niemand daar bij in de buurt te komen. Sainz probeerde het, maar dat plannetje mislukte. Charles Leclerc maakte een foutje waardoor ook hij de strijd niet aan kon gaan.