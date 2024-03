Uitslag VT3 Australië: Leclerc snoept snelste tijd van Verstappen af in slotseconden

De derde en laatste vrije training van het Australische raceweekend is een feit. Voor de volgepakte tribunes in Melbourne werd de snelste tijd zojuist neergezet door Charles Leclerc. Achter hem werd de tweede tijd genoteerd door Max Verstappen. De top drie werd compleet gemaakt door Carlos Sainz.

Normaalgesproken is de start van een derde vrije training zeer rustig. Het komt niet vaak voor dat de coureurs direct de baan op rijden. Ditmaal was het wel een kalme start, maar de McLarens gaven de fans iets om van te genieten. Opvallend genoeg kregen ze al snel gezelschap van de Red Bulls.

Max Verstappen en Sergio Perez kwamen na vijf minuten de baan op. Op de vrijdag waren ze niet de snelsten en dat betekent dat er werk aan de winkel was. Verstappen en Perez waren ook niet tevreden. Beide coureurs klaagden over problemen met het bijten van het remmen. Ze probeerden het eventjes, en beide coureurs leken zich daarna beter te voelen.

Hamilton

Lewis Hamilton voelde zich ook niet helemaal op zijn gemak in de auto. Toen zijn engineer hem inlichtte over het gat met Verstappen, schrok Hamilton zich een hoedje. Het liet weer eens zien hoe groot het verschil tussen Red Bull en Mercedes momenteel is. Hamilton baalde ook van zijn achterstand op Carlos Sainz en volgens Mercedes verloor hij zeven tienden op de rechte stukken.

Aan het einde van de derde vrije training wist Hamilton wel weer de nodige pace te vinden. Op de snelle softbanden kon de zevenvoudig wereldkampioen de nodige tijd goed maken en hij vond zichzelf zelfs terug in de top drie. Ook zijn teamgenoot George Russell leek zich weer wat beter te voelen.

Spanning

Hamilton kwam zelfs nog heel dichtbij de snelste tijd van op dat moment Carlos Sainz. De herstelde Spanjaard leek de training af te kunnen sluiten met de snelste tijd, maar daar staken twee coureurs een stokje voor in de laatste seconden van de sessie. Eerst ging Max Verstappen sneller, maar dat duurde maar eventjes. Met een enorm klein verschil werd zijn tijd uit de boeken gereden door Charles Leclerc. De kleine verschillen gaven de fans een goed gevoel, want dit kan zomaar betekenen dat het een zeer spannende kwalificatie gaat worden.