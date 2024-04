Norris viert Koningsdag en lijkt neusblessure op te lopen

Gisteren werd door heel Nederland Koningsdag gevierd, en dat trok ook heel veel gasten vanuit het buitenland. Ook Lando Norris was afgereisd naar Nederland, maar dat zorgde voor veel vraagtekens. Norris werd namelijk gespot met een verband om zijn gezicht.

Het is geen geheim dat Norris een goede band heeft met Nederland. De McLaren-coureur vierde Koningsdag in Amsterdam met zijn goede vriend Martin Garrix. Op sociale media gingen beelden rond van een feestende Norris op een boot in de grachten. Fans maakten zich echter ook zorgen, want een foto van Norris met een verbandje met mogelijk bloed gingen viraal. Het lijkt er op dat hij zijn neus heeft geblesseerd, maar of dit echt zo is, en wat de ernst hiervan is, is onduidelijk. Norris komt normaal gesproken aankomend weekend in actie in Miami. Het is niet duidelijk of hij daar aan de start zal verschijnen met een blessure aan zijn neus.