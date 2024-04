F1 Academy sluit deal met grote Amerikaanse sponsor

De F1 Academy maakt sinds dit jaar deel uit van het voorprogramma van de Formule 1. Volgende week komt de opstapklassen voor vrouwelijke coureurs weer in actie in Miami. Eén van de auto's zal daar gehuld zijn in de kleuren van een nieuwe, grote sponsor.

De F1 Academy heeft namelijk bekend gemaakt dat ze een deal hebben gesloten met American Express. Het bedrijf kondigde eerder al een samenwerking met de Formule 1 aan, en nu gaan ze dus ook samenwerken met de F1 Academy. Als onderdeel van de deal zal Rodin-coureur Jessica Edgar gaan rijden in de kleuren van American Express. Elk raceweekend zal er op die auto ook een logo te zien zijn van een klein lokaal bedrijf.

F1 Academy 馃 @AmericanExpress



We are thrilled to welcome American Express as an official partner for the 2024 F1 Academy season! 馃弫



At each round, support for local small businesses will be feautured on the striking blue livery, starting in Miami with Caja Caliente, a… pic.twitter.com/TG755WGG4i