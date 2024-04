Andretti gaat met de FOM praten in Miami

Het team van Andretti heeft nog altijd de ambitie om deel te gaan nemen aan de Formule 1. Ondanks dat de FOM de plannen begin dit jaar afwees, werkt men bij Andretti hard door aan het project. Volgens Mario Andretti staat er in Miami weer een belangrijke meeting op de planning.

Het is geen geheim dat het team van Andretti graag wil deelnemen aan de Formule 1. Hun plannen werden vorig jaar goedgekeurd door de FIA, maar begin dit jaar wees de FOM de plannen af. De hoge heren van de Formule 1 liet de deur wel op een kier staan, want Andretti's partner General Motors wil in 2028 krachtbronnen gaan leveren. Toch betekent dit nog niet dat Andretti vanaf dat jaar echt mag gaan deelnemen aan de koningsklasse.

De Amerikaanse racelegende Mario Andretti staat vol achter de plannen van zijn zoon Michael Andretti. De wereldkampioen van 1978 laat aan AP weten dat er in Miami een meeting met de hoge heren van de Formule 1 op de planning staat: "We hebben nog maar één meeting met ze gehad, dat is een probleem. We hebben niet vaak genoeg met elkaar gesproken. Ik denk dat we daarom echt onze volgende meeting nodig hebben. Laten we eens met elkaar gaan zitten. Er waren een aantal gemiste kansen, maar laten we vooruit kijken, en niet terug. Ik blijf hoopvol, want we zijn nooit gestopt met werken."