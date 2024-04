'Deal ViaPlay met FOM onzeker vanwege uitblijven bankgaranties'

GPToday.net meldde eerder dat de ViaPlay alle andere concurrentie aftroefde in de strijd om de F1-tv-rechten in Nederland. De officiële bekendmaking dat ViaPlay de Formule 1-zender blijft in Nederland tot en met 2029 laat nog steeds op zich wachten. Volgens ingewijden bronnen van de website totaal.tv heeft dat te maken met bankgaranties die ViaPlay moet afgeven. Daarvoor heeft de streamingdienst nog enkele weken de tijd om dat in orde te maken, zo valt te lezen. Mocht dat toch niet lukken, dan kan het zomaar zijn dat Ziggo alsnog als winnaar uit de bus komt in de strijd om de tv-rechten.



ViaPlay kampte eind 2023 nog met financiële problemen en het aandeel daalde naar een dieptepunt van 50 cent, dat eerder nog 25 euro waard was. Het beursgenoteerde bedrijf kwam met een nieuw aandelenplan in de hoop om 350 miljoen euro op te halen, maar de beleggers waren niet te spreken over deze kapitaalinjectie. Toch kon ViaPlay door het uitgeven van nieuwe aandelen en het schulden omzetten in aandelen naar lucht happen. In het vierde kwartaal van 2023 leden de Zweden een verlies van 60 miljoen euro. Geruchten dat de stekker van ViaPlay uit het Formule 1-project in Nederland getrokken zou worden, groeide.



Toch bleef de FOM - de rechtenhouder van de koningsklasse - vertrouwen houden in het noodlijdende ViaPlay. Waarschijnlijk tot stand gekomen door de nieuwe opgezette samenwerking met Talpa van John de Mol. Hierdoor kon ViaPlay een open kanaal op de Nederlandse tv verzilveren. De hoge F1-piefen waren hier erg over te spreken en sloegen zelfs een hogere bieding van Ziggo af volgens De Telegraaf en de NOS. ViaPlay hoopt met dit positieve nieuws meer reclame-inkomsten te krijgen en daarmee ook meer geld bij elkaar te harken, aldus totaal.tv. ViaPlay kan nog geen enkele melding doen over de stand van zaken omdat het een beursgenoteerd bedrijf is.



Ondanks de opleving van ViaPlay heeft de Nederlander nog steeds zijn bedenkingen bij een afsluiten van een nieuw abonnement. Uit het eerste kwartaal van 2024 bleek dat het aantal abonnees in de eerste drie maanden van het jaar met bijna een vijfde is afgenomen vergeleken met dezelfde periode van vorig jaar. Wel heeft het bedrijf de schuld van vijf miljard kronen aardig weten terug te brengen. Deze staat volgens De Telegraaf nu op ruim 500 miljoen kronen.