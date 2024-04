VeeKay aangeslagen na probleem in kwalificatie: "Het is echt zwaar klote"

Op Barber Motorsports Park voelt Rinus 'VeeKay' van Kalmthout als een vis in het water, maar voor de Indy Grand Prix of Alabama van vanavond start de Ed Carpenter Racing achteraan vanwege elektrische problemen. De jonge Hoofddorper was voor de camera zichtbaar teleurgesteld.

"De auto voelde goed om eerlijk te zijn", met een diepe zucht in zijn stem. "Ik verloor gewoon snelheid op de rechte stukken. In de pitstraat hadden we niet genoeg tijd om het probleem te verhelpen, maar het moet dus 's nachts gebeuren. Ik heb nu wel een setje banden kunnen besparen."

De Nederlander blijft strijdvaardig om zich naar voren te wurmen vanavond 20:30 uur Nederlandse tijd. "We zullen dat. We moeten dat. Onze strategist weet wel hoe dat te doen. Er is nog niks verloren, nog niks. We gaan voor fantastische come back, maar het is echt zwaar klote. Snel in de vrije training, ik houd van deze baan. We zijn snel op deze baan en we hadden makkelijk door kunnen gaan."

Lichtelijk geëmotioneerd vervolgt VeeKay: "Voor de jongens had ik dat zo graag gewild. Iets terug te geven na het harde werk. We moeten dat zondag doen. Ik ben nog steeds trots op mijn team. Ze hebben niks verkeerds gedaan."

De poleposition was een prooi voor Penske-rijder Scott McLaughlin. De Nieuw-Zeelander streed om de eerste startplek met teamgenoot en pole-koning Will Power. Christian Lundgaard start op de derde plek met Pato O'Ward naast zich. Opvallend is de positie van leider in de stand Scott Dixon op P13 en titelverdediger Alex Palou op P10, die sterk oogde gedurende dit weekend.

Race day from Alabama coming 馃敎



Where did your favorite driver qualify?

#INDYCAR // #INDYBHM — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) April 27, 2024

De Indy Grand Prix of Alabama is te volgen op één van de kanalen van ZiggoSport om 20:30 uur Nederlandse tijd.