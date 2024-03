Uitslag VT2 Australië: Leclerc snelste na probleemloze dag, Verstappen tweede

De eerste dag van het raceweekend in Australië is weer een feit. Op de baan van Albert Park in Melbourne werd de snelste tijd ditmaal genoteerd door Charles Leclerc. De top drie Down Under werd zojuist compleet gemaakt door nummer twee Max Verstappen en nummer drie Carlos Sainz.

Zonder Alexander Albon ging de tweede vrije training in Melbourne van start. De Williams van Albon was zwaar beschadigd geraakt in VT1 en het team kon de wagen niet op tijd repareren. Het chassis was zelfs beschadigd en aangezien Williams geen reservechassis mee heeft genomen, kan Albon, of zijn teamgenoot Logan Sargeant, niet starten in de race als de schade niet kan worden gerepareerd.

Sleutelen

Valtteri Bottas en Sergio Perez trapten de training af. Na een paar minuten was vrijwel iedereen op de baan te vinden. Max Verstappen stond echter nog met zijn handen in zijn zij in de pitbox. Red Bull was nog aan het sleutelen aan de RB20 en na 23 Minten kwam Verstappen naar buiten.

Eenmaal op de baan, werd Verstappen gehinderd door Guanyu Zhou. De Chinese Sauber-coureur reed in de weg terwijl Verstappen bezig was met een snelle ronde. Wie ook snel oogden, waren de Aston Martins. Lance Stroll en Fernando Alonso voelden zich kiplekker in de groene bolides. Verstappen was iets minder blij met ze, want Stroll reed in de weg in de laatste minuten van de training.

Werk aan de winkel

De problemen bij Williams leken heel eventjes veel groter te worden. Logan Sargeant verloor de macht over het stuur, maar hij wist de wagen uit de muur te houden. Bij Yuki Tsunoda waren er ook wat probleempjes, want hij vreesde voor schade aan zijn vloer. Lewis Hamilton kende een horrorsessie en hij kwam niet verder dan de achttiende (!) tijd. Voor Mercedes is er dus nog werk aan de winkel. Ook bij Red Bull zal men niet helemaal tevreden zijn, want ze hebben vandaag nog geen snelste tijd weten te noteren.