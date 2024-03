Waarom blijft Hamilton achter? "Max vertrouwt zijn auto"

Liam Lawson fungeert dit jaar als de reservecoureur van de Red Bull-teams. De Nieuw-Zeelander is achter de schermen druk bezig bij de teams en hij ziet dat Max Verstappen zich enorm goed voelt in de auto. Volgens Lawson mist Lewis Hamilton dat belangrijke gevoel.

Verstappen schittert dit jaar weer in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur won de eerste twee races van het seizoen en hij greep die zeges met een flinke voorsprong op de concurrentie. Hij lijkt zich zeer op zijn plek te voelen in zijn nieuwe RB20, terwijl zijn voormalig titelrivaal Lewis Hamilton worstelt met zijn vorm. Lawson heeft goed zicht op de zaak en hij kan dan ook een duidelijke conclusie trekken.

Hamilton

Lawson krijgt elke keer weer een kijkje in de keuken bij Red Bull Racing. Daar ziet hij dat vertrouwen in de auto heel erg belangrijk is. In de podcast van Sky Sports trekt hij dan ook een duidelijke conclusie: "Kijk naar Lewis, hij is niet voor honderd procent tevreden met zijn auto. Je kan je voorstellen dat elke keer als hij aan een kwalificatierondje begint, hij niet helemaal zeker weet wat de auto onder hem gaat doen."

Vertrouwen

Bij Verstappen ziet Lawson een compleet andere situatie. Volgens de Nieuw-Zeelandse reservecoureur is dit dan ook het grote verschil tussen de twee coureurs: "In het geval van Max begint de auto zich in zo'n goed window, waardoor hij er enorm vertrouwd mee is. Het beste voorbeeld daarvan is zijn kwalificatierondje in Jeddah. Hij mist geen enkele apex en hij reed zo dicht langs de muur. Ik ben er zelfs zeker van dat hij die muur aan de binnenkant van bocht vier raakte. Het is extreem moeilijk om zo precies te zijn."