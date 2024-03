Uitslag kwalificatie Saoedi-Arabië: Oppermachtige Verstappen grijpt eenvoudige pole

De kwalificatie op het Jeddah Corniche Circuit is alweer een feit. Op het krappe en razendsnelle stratencircuit aan de Saoedische kust greep Max Verstappen de pole position. De tweede tijd werd neergezet door Charles Leclerc en Sergio Perez mag de race van morgen vanaf de derde plaats gaan starten.

Q1

De start van de kwalificatie begon druk. Vrijwel alle coureurs wilden direct hun snelle rondetijden gaan neerzetten op het Saoedische asfalt. Onder aanvoering van Logan Sargeant kwam iedereen de baan op. Alleen Guanyu Zhou kon geen meter rijden, zijn wagen was niet op tijd klaar na zijn flinke crash in de derde vrije training. Oscar Piastri kroop door het oog van de naald, hij ging bijna Zhou achterna na een touche met de muur. De Chinees viel dus af en dat gold ook voor Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Pierre Gasly en Logan Sargeant.

Q2

Ook het tweede gedeelte van de kwalificatie begon druk. Lewis Hamilton trapte de sessie af, maar hij kon niet lekker doortrappen. Met de hakken over de sloot bereikte hij Q3. Nico Hülkenberg viel wel af, omdat zijn Haas ermee op hield in de eerste sector. Na een kortstondige rode vlag kwamen de coureurs weer de baan op. Oliver Bearman maakte een klein foutje, maar daarna maakte hij ook weer indruk. De elfde tijd was om over naar huis te schrijven voor de Ferrari-invaller. Naast hem vielen ook Alexander Albon, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo en dus Hülkenberg af.

Q3

Charles Leclerc kwam als eerste de baan op in het derde gedeelte van de kwalificatie in Jeddah. De Monegask voelde zich goed en hij wilde Verstappen onder druk gaan zetten. Dat lukte maar deels, want Verstappen was simpelweg veel te snel voor zijn concurrenten. Fernando Alonso waagde nog wel een poging, maar de ervaren Spanjaard bereikte net niet de top drie. Leclerc werd tweede, maar meer zat er simpelweg niet in.