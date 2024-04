Alonso stel wijziging aan sprintregels voor

Het sprintformat in de Formule 1 blijft voor de nodige discussie zorgen. Afgelopen weekend werd in China voor het eerst gewerkt met het nieuwe format, maar er was alsnog kritiek. Fernando Alonso heeft wel een idee in zijn hoofd om voor een beter sprintweekend te zorgen.

In China werd er afgelopen weekend voor het eerst gewerkt met het nieuwe format. Het schema is aangepast wat betekent dat de sprintkwalificatie op vrijdagmiddag wordt verreden, de sprintrace op zaterdagochtend wordt verreden en dat de zaterdag wordt afgesloten met de gewone kwalificatie. Het format zorgde voor spektakel, maar er was zeker ook kritiek op een aantal zaken.

Fernando Alonso wijst naar de vrije training die op vrijdagochtend wordt afgewerkt. De Spanjaard wil dat de bandenregels worden aangepast en dat legt hij uit aan Motorsport.com: "Ik denk dat meer banden goed zouden zijn. In de vrije training wordt het een spel. Wie kan er minder rijden en wie gebruikt er minder sets banden? In een ideaal scenario rijd je zelfs helemaal niet in die training om alle banden op te sparen. Natuurlijk doen we dat niet, want we moeten iets leren van de auto. Maar we moeten er nog eens over nadenken. De sprintraces moeten nog verder worden afgesteld."