Uitslag VT3 Saoedi-Arabië: Verstappen weer snelste, Bearman maakt indruk

De laatste vrije training op het circuit van Jeddah Corniche Circuit zit er alweer op. Terwijl de zon nog hoog aan de hemel stond, kwamen de coureurs weer de baan op. De snelste tijd werd ditmaal neergezet door niemand minder dan Max Verstappen, achter hem werden Charles Leclerc en Sergio Perez als tweede en derde genoteerd.

De derde vrije training in Jeddah begon rustig. Valtteri Bottas kwam als eerste het circuit op en verder bleef het redelijk rustig. In de pitlane stonden er tientallen verslaggevers en fotografen voor de pitbox van Ferrari. Eerder op de middag werd bekend dat Carlos Sainz kampt met een blindedarmontsteking en dat de piepjonge Oliver Bearman hem zou vervangen. Hij stuurde zijn bolide na een paar minuten dapper de baan op en Ferrari liet hem weten dat hij rustig moest gaan opbouwen.

Bearman begon goed aan zijn eerste sessie als Ferrari-coureur. Hij noteerde zelfs een paarse sectortijd en hij vroeg al snel om een andere padding in zijn headrest. Het bleef lang rustig op de baan, Sergio Perez kwam pas na een kwartier het Saoedische asfalt op. Max Verstappen wachtte zelfs ruim twintig minuten in de pitlane voordat hij zijn eerste meters van de dag zou maken.

Verstappen ging bij zijn eerste run direct snel, maar hij was niet sneller dan zijn teamgenoot Sergio Perez. Toen Verstappen de zachte banden onder zijn bolide liet plaatsen, ging hij direct rap. Hij noteerde de snelste tijd van de dag, maar daarna volgde nog meer snelle rondjes.

Probleempjes

Verstappens snelste tijd bleef geruime tijd staan, maar dat betekende niet dat alles foutloos verliep. Hij meldde zijn team dat hij iets had geraakt, hij vermoedde dat het ging om een flesje. Pierre Gasly raakte op zijn beurt bijna de Aston Martin van Lance Stroll. De Canadees had niet meegekregen dat Gasly eraan kwam. Logan Sargeant raakte de muur en daardoor liep zijn voorwielophanging flinke schade op.

Crash

Guanyu Zhou maakte het nog bonter. De Chinees was bezig met zijn snelle ronde op de zachte band. Hij verloor de macht over het stuur en hij kon het momentje niet meer corrigeren. Hij knalde vol in de muur en de schade was fors. De medical car kwam wel de baan op, dat betekent dat de impact vrij fors was.

Indruk

Met nog vijf minuten op de klok werd de sessie weer hervat. Verstappen ging nog sneller dan hij eerst ging, maar de verschillen waren enorm klein. Lewis Hamilton baalde, want zijn Mercedes was weer aan het hobbelen als een gek. Debutant Oliver Bearman sloot de sessie af met een indrukwekkende tiende tijd.