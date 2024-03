Uitslag VT1 Saoedi-Arabië: Veelbesproken Verstappen begint razendsnel in Saoedische straten

De eerste vrije training op het Jeddah Corniche Circuit zit er op. In de straten van de Saoedische stad werd de snelste tijd genoteerd door Max Verstappen . Achter hem werd de tweede tijd neergezet door Fernando Alonso en de top drie werd tijdens deze sessie compleet gemaakt door Sergio Perez.

De zon stond nog hoog aan de hemel toen het licht aan het einde van de pitlane op groen schoot. Het was direct zeer druk, alle coureurs wilden direct een kijkje nemen op het Saoedische asfalt. Zelfs Max Verstappen kwam na vijf minuten de baan op. Normaalgesproken deelt hij direct de eerste tik uit met de snelste tijd, maar dit keer werd de eerste snelle tijd genoteerd door Fernando Alonso.

Alonso's teamgenoot Lance Stroll kwam erachter dat de muren in Jeddah best dicht langs de baan staan. De Canadees tikte met zijn linker voorband de muur aan waardoor de wieldop veranderde in een vliegtuig. Eenmaal teruggekeerd in de pitbox, kende de monteurs de nodige moeite om de band van de bolide te krijgen.

Snel

Halverwege de sessie kwam meerdere coureurs op de zachte banden de baan op. Dit leverde een aantal pijlsnelle tijden op, Lando Norris en Alexander Albon lieten zien dat ze nogal snel kunnen rijden. Verstappen kwam ook de baan op met de zachte banden onder zijn RB20. Hij noteerde snelste tijd, maar George Russell ging daar weer overheen. De verschillen waren klein, maar daar kan men nog geen conclusies uit trekken. De omstandigheden zijn immers niet te vergelijken met die van de kwalificatie.

​​Mario Kart

Verstappen noteerde even later wel de snelste tijd tot dan toe. De Nederlander was echter niet tevreden, want hij merkte een aantal probleempjes met zijn bolide op. Ook Charles Leclerc kampte met de nodige problemen. Hij pikte tijdens zijn rondje een plastic tasje op en dat zorgde voor ongemakken. Leclerc riep over de boordradio dat de baan net op een Mario Kart-circuit leek, zoveel objecten lagen er.