Verstappen stelt dat concurrentie dichter bij is gekomen

Max Verstappen schreef vandaag de Bahreinse Grand Prix met speels gemak op zijn naam. De Nederlander was oppermachtig en hij liet geen steek vallen. Toch denkt Verstappen dat het dit jaar lastiger gaat worden, hij zag de concurrenten dichterbij komen op het circuit van Sakhir.

Verstappen werd bij de start van de Grand Prix nog aangevallen door Charles Leclerc. Hij sloeg de aanval van de Monegask af en daarna wist er niemand meer in de buurt te komen van zijn Red Bull. Verstappen reed weg bij de rest van het veld, hij stond de leiding niet meer af en hij noteerde ook nog eens de snelste ronde. De regerend wereldkampioen geeft dan ook eerlijk toe dat er weinig problemen waren.

De concurrentie van Verstappen leek op geen enkele manier in de buurt te komen. Toch ziet Verstappen dat zelfs ietsje anders. In gesprek met Viaplay wil hij niet zeggen dat het de perfecte race was: "Ik ga de race rustig terugkijken en dan analyseer je natuurlijk een aantal dingen. Je leert altijd veel dingen over bandenkeuzes, al denk ik dat onze keuze voor twee stints op de softs goed uitpakte. Het is een prima begin, maar het is een lang seizoen. Vorig jaar hadden we hier ook een heel goede race en je hebt misschien ook wel circuits waar het minder loopt. Ik denk dat de concurrentie over het algemeen wat dichter bij is gekomen."