Uitslag kwalificatie Bahrein: IJzersterke Verstappen slaat eerste slag met pole position

De allereerste kwalificatie van het nieuwe seizoen zit er ook weer op. Onder het kunstlicht op het circuit van Sakhir in Bahrein ging de eerste pole position van 2024 naar niemand minder dan Max Verstappen. De tweede tijd werd in deze kwalificatie genoteerd door Charles Leclerc . De top drie werd compleet gemaakt door George Russell.

Q1

De eerste kwalificatie van het jaar werd afgetrapt door de Ferrari's en de Alpines. De vier coureurs noteerden hun eerste rondetijden op de mediumbanden, maar al snel kwamen ze erachter dat de zachte banden toch echt de juiste beslissing waren. De andere zestien coureurs noteerden namelijk hun tijden op deze band. De verschillen waren klein en bijna het hele veld zat binnen een seconde van elkaar. Dat iedereen kon mee doen, liet Lance Stroll zien. De Canadees reed zichzelf met een geweldige tijd veilig in de slotseconden. Bij Alpine was het huilen met de pet op. Esteban Ocon en Pierre Gasly konden geen potten breken met hun rampzalige bolide en ze eindigden als laatsten. Ook Valtteri Bottas, Guanyu Zhou en Logan Sargeant vielen af.

Q2

Het tweede kwalificatiegedeelte begon zeer rustig. De teams wachtten met het naar buiten sturen van hun coureurs. Na een paar minuten vulden de pitlane zich echter met het geluid van ronkende Formule 1-motoren. Niet iedereen had zin om direct door te rijden, want veel coureurs lieten een gat vallen door stil te gaan staan in de pitlane. Charles Leclerc ergerde zich hier dood aan en hij verzocht zijn team om in te grijpen. De stewards hadden dat eerder al gedaan bij George Russell, hij mag zich melden omdat hij zich niet aan de deltatijd heeft gehouden. De verschillen in dit gedeelte van de kwalificatie waren weer klein. Max Verstappen ging snel in de rondte, maar hij kreeg flinke tegenstand van Ferrari. Ook Nico Hülkenberg maakte indruk, maar dat gold niet voor zijn teamgenoot Kevin Magnussen. Hij viel samen met Yuki Tsunoda, Lance Stroll, Alexander Albon en Daniel Ricciardo af.

Q3

Nico Hülkenberg kwam als eerste de baan op in het derde kwalificatiegedeelte. De Duitser was de grote verrassing van de dag, in zijn Haas mocht hij het gaan opnemen tegen de grote kanonnen. De vraag was alleen, welk kanon was het grootst? Max Verstappen deelde de eerste tik uit door paarse tijden te noteren. De Ferrari's wilden daarna toeslaan, maar dat lukte maar half. Charles Leclerc kwam nog een beetje in de buurt, maar dat was het dan ook wel. George Russell ging ook bliksemsnel en hij noteerde de derde tijd. De stewards gaven hem ook geen straf voor het overschrijden van de deltatijd. De lach bij Verstappen was groot, hij bood lachend zijn excuses aan aan zijn engineer Gianpiero Lambiase.