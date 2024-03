Uitslag VT3 Bahrein: Snelle Sainz troeft Verstappen en Alonso af

De laatste vrije training van het Bahreinse raceweekend zit er ook alweer op. Op het circuit van Sakhir bereidden de coureurs zich zo goed mogelijk voor op de kwalificatie van later vandaag. In de derde vrije training werd de snelste tijd genoteerd door Carlos Sainz, achter hem maakten Fernando Alonso en Max Verstappen de top drie compleet.

Aangezien de omstandigheden in deze sessie niet vergelijkbaar waren met die van de aanstaande kwalificatie, had niemand haast om de baan op te gaan. De coureurs stonden rustig met hun engineers en monteurs te babbelen. Na vijf minuten werd het publiek verwend met de eerste actie op de baan.

Lewis Hamilton kwam als eerste het circuit op en hij kreeg een paar minuten later gezelschap van onder meer de Ferrari's. Langzamerhand begon het drukker te worden. De meeste coureurs kwamen de baan op, op de zachte banden. De focus lag dus meteen op snelle rondjes en Fernando Alonso, George Russell en Charles Leclerc lieten al vroeg zien tot wat ze in staat zijn.

Upshifts

Max Verstappen deed rustig aan. Terwijl zijn collega's hun eerste rondjes reden, kroop Verstappen in de cockpit van zijn RB20. Na 20 minuutjes kwam de regerend wereldkampioen naar buiten op de harde banden. Zijn teamgenoot Sergio Perez reed toen al rond op deze compound. Hij was niet tevreden, want hij klaagde over problemen met zijn upshifts. Verstappen had soortgelijke problemen tijdens de eerste twee vrije trainingen.

Snelle runs

Red Bull koos er in het laatste kwartier ook voor om een paar runs te doen op de zachte banden. Voor het eerst dit jaar lieten ze zien wat ze in huis hebben. Verstappen en Perez topten de tijdenlijst. Ze waren echter niet de enige die voor snelle tijden kozen. Fernando Alonso voelde zich opperbest in zijn Aston Martin en hij ging net iets sneller dan Verstappen. Carlos Sainz perste er daarna nog een sneller rondje uit. De verschillen zijn weer klein en dat kan betekenen dat de kwalificatie zeer spannend gaat worden.