Middagupdate Bahrein: Verstappen maakt verpletterende indruk

De eerste dag van de testweek in Bahrein zit er alweer op. In de middagsessie kwamen veel coureurs voor het eerst vandaag in actie, maar alle aandacht ging uit naar Max Verstappen. Hij was razendsnel en enorm productief. Niemand kon echt aan hem tippen.

Verstappen mocht de hele dag in actie komen voor Red Bull Racing. In de ochtend maakte hij al veel meters en in de middag deed hij dat nog eens dunnetjes over. Verstappen doorbrak met speels gemak de barrière van honderd rondjes. Hij had daarnaast ook geen last van problemen en dat zorgde voor veel tevredenheid bij het team van Red Bull Racing.

Verstappen verbeterde meerdere keren zijn eigen snelste tijd. Alleen Lando Norris leek eventjes in de buurt te komen. Voor McLaren is dat ook een opsteker, want de Britse renstal maakte een prima indruk op de eerste dag. Norris was snel en productief en datzelfde gold voor Oscar Piastri in de ochtendsessie.

Een team waarbij het niet allemaal liep zoals gehoopt, is Williams. De Britse renstal liep vrijwel de gehele dag tegen problemen aan. In de ochtend viel Alexander Albon stil met een probleem aan de oliepomp en in de middag spinde Logan Sargeant van de baan. Uiteindelijk kon Williams de dag niet afmaken omdat er een mogelijk probleem was met de driveshaft.

Verder waren er amper problemen in Bahrein. Er waren weinig incidenten en de teams konden zich focussen op het programma's. Ook bij het team van Haas we den er veel rondjes gereden. Men focust zich daar niet op de rondetijden, de betrouwbaarheid is daar zeer belangrijk.