Gemotiveerde Hamilton dankt fans na groot transfer-nieuws

Lewis Hamilton heeft een bizarre week achter de rug. De Britse zevenvoudig wereldkampioen maakte immers bekend dat hij per 2025 gaat rijden voor het team van Ferrari. Voor nu focust hij zich nog gewoon om Mercedes en hij dankt zijn fans voor alle lieve woorden.

Nadat het transfernieuws bekend werd gemaakt, kwam Hamilton met een uitgebreid statement op sociale media. Hierin bedankte hij zijn fans, vertelde hij over zijn jeugddroom om voor Ferrari te rijden en gaf hij aan dat hij zich nu gewoon blijft focussen op zijn laatste seizoen in dienst van Mercedes. Zijn bericht ging viraal en het leverde hem duizenden reacties op van zijn fans.

Hamilton is daarom met een tweede statement gekomen. In dit korte bericht heeft hij het niet over Ferrari en lijkt hij zijn aandacht weer volledig bij Mercedes te leggen. Op sociale media spreekt Hamilton zich uit: "De afgelopen dagen stonden in het teken van de liefde die jullie mij hebben gegeven. Ik wil jullie allemaal bedanken, deze energie en deze steun betekent alles voor mij. Ik kan niet wachten om aan dit seizoen te beginnen. In 2024 zijn we allemaal samen."

The past few days have been all love.

Thank you all, the energy and support means everything. Can't wait to start this season. 2024 is all us 馃幆