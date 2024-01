Is Red Bull alleen te verslaan met radicale stappen?

Het team van Red Bull Racing was afgelopen jaar oppermachtig in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal werd met speels gemak wereldkampioen en constructeurskampioen. Het is de algehele verwachting dat Red Bull ook dit jaar weer zal domineren, Gerhard Berger denkt dat andere teams alleen kunnen terugslaan met radicale veranderingen.

Red Bull was afgelopen jaar zeer dominant in de Formule 1. Max Verstappen won een recordaantal van negentien Grands Prix en Sergio Perez heeft ook twee races gewonnen. De concurrentie kon Red Bull amper bijhouden en alleen in Singapore ging de winst naar een ander team. Aangezien de regels vrijwel niet veranderen, is het de verwachting dat Red Bull dit jaar weer de touwtjes in handen zal hebben.

Oud-coureur Gerhard Berger denkt dat het vrijwel onmogelijk wordt voor de andere teams om Red Bull bij te gaan halen. De Oostenrijker denkt dat er dan veel dingen moeten veranderen en bij Auto, Motor und Sport legt hij dit uit: "In de Formule 1 gaan de dingen altijd anders dan je denkt. De lat ligt hier heel erg hoog. Als Red Bull het voor elkaar krijgt om het team bij elkaar te houden zoals het nu is, dan wordt het lastig om ze in te halen. Dat lukt alleen als andere teams radicale stappen zetten."