Hamilton voelt zich sterk: "Veel gelukkiger persoon"

Lewis Hamilton is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot één van de meest ervaren coureurs uit de geschiedenis van de Formule 1. De Brit stelde eerder dat hij op zijn veertigste niet meer zou racen, maar dat lijkt hij nu wel te doen. Hamilton stelt dat hij in de afgelopen jaren flink is gegroeid.

Hamilton debuteerde in 2007 in de Formule 1 en momenteel heeft hij 332 Grands Prix gereden in de koningsklasse. Hij werd zeven keer wereldkampioen, maar in de afgelopen twee jaar kende hij maar weinig successen. Hij heeft sinds 2021 geen race meer gewonnen en dat doet hem pijn. Toch verlengde Hamilton vorig jaar zijn contract bij Mercedes met twee jaar, waardoor hij nu tot en met 2025 in de sport zal rijden.

Hamilton is in de afgelopen jaren flink veranderd. Hij is vandaag de dag één van de meest ervaren en uitgesproken coureurs van het moment. In gesprek met Formule 1 Magazine kijkt Hamilton naar het verschil tussen de persoon die hij was in 2007 en de persoon die hij nu is: "In ieder geval zestien jaar! In 2007 was ik net 22 jaar, maar gevoelsmatig was ik nog een kind. Ik wist nog niet veel van de wereld, ik had hooguit een beetje gereisd. Ik was een snelle coureur, maar als coureur zat ik minder goed in mijn vel. Je bent aan het ontdekken wie je bent. Nu weet ik dat, ik weet wat ik wil. Ik ben hoe dan ook veel gelukkiger dan toen."