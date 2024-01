Duel tussen Red Bull en Mercedes was hels: "Het ontplofte"

Max Verstappen gaat dit jaar op jacht naar zijn vierde wereldtitel op rij in de Formule 1. De Nederlander geldt als de grote titelfavoriet, maar hij gaat wel werken met een nieuwe trainer. Zijn voormalige trainer Bradley Scanes beleefde Verstappens eerste wereldtitel van dichtbij in 2021. Hij stelt dat het een zeer gespannen situatie was.

Verstappen is vandaag de dag een drievoudig wereldkampioen, maar in 2021 had hij nog helemaal geen wereldtitel op zak. Hij vocht dat jaar een hels titelduel uit met Lewis Hamilton. Die strijd werd pas in de laatste race van het seizoen beslist in Abu Dhabi. Het verhaal is inmiddels bekend en Verstappen pakte daar in de allerlaatste ronde zijn eerste wereldtitel. Het duel zorgt nog altijd voor warme gevoelens bij Red Bull.

Gevecht

Bradley Scanes stopte in december als de trainer van Max Verstappen. Scanes werkte fijn samen met Verstappen en in de Red Flag Podcast blikt hij terug op 2021: "Iedere keer als ik terugkijk naar dat seizoen komen er weer dingen boven die je eerst was vergeten. We zien zulke dingen maar zelden in de sport, dat twee sporters en twee teams op die manier de degens kruisen. Op het moment zelf vond ik het grappig wat Lewis en Max deden. Nu heb je het idee dat het twee van de grootsten waren die vochten om de titel. Ik was getuige van één van de grootste sportmomenten ooit."

Ontploffen

Scanes herinnert zich dat iedereen was gesloopt na afloop van het seizoen. Hij legt uit dat er een flinke rivaliteit ontstond met Mercedes: "Een van de grootste teleurstellingen van dat jaar was Brazilië en daarna Saoedi-Arabië. Er waren een paar penalty's in Brazilië. Je voelde dat niemand van de teamleden naar elkaar wilde kijken, de spanning was daar. Toen ontplofte het een beetje in Saoedi-Arabië."