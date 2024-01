Wolff maakt zich zorgen: "FIA heeft stabiliteit nodig"

Autosportfederatie FIA beleeft momenteel zware tijden. In de afgelopen maanden moest de FIA namelijk afscheid nemen van meerdere kopstukken en er was veel te doen over het kortstondige onderzoek naar Toto en Susie Wolff. Toto Wolff stelt nu dat de FIA vooral meer stabiliteit nodig heeft.

In de afgelopen weken zijn er meerdere kopstukken vertrokken bij de FIA. Sportief directeur Steve Nielsen legde zijn functie na nog geen jaar neer, technisch directeur van de single seaters Tim Goss vertrok ook en eerder ging ook Deborah Mayer weg bij de autosportfederatie. Het zorgde voor de nodige vraagtekens, maar FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft er nog niet op gereageerd.

Vacuüm

Mercedes-teambaas Toto Wolff maakt zich in ieder geval grote zorgen over de huidige situatie bij de FIA. De Oostenrijker spreekt zijn gevoelens uit in gesprek met The Telegraph: "Het is zorgwekkend dat zoveel goede mensen vertrekken. Het verlies van Steve Nielsen is een zware klap. Ik kon mij geen eerlijkere sportieve directeur met meer kennis van zaken voorstellen. Als leider draait het om de cultuur en de omgeving die je creëert voor mensen om in te excelleren. Als dergelijke competente mensen een organisatie verlaten, dan is er een vacuüm. Dat is duidelijk. Dan moet je jezelf afvragen waarom zoveel mensen plotseling beslissen te vertrekken."

Stabiliteit

Wolff is dan ook van mening dat er iets moet gaan veranderen bij de FIA. De Oostenrijkse teambaas heeft een duidelijke boodschap: "De FIA heeft stabiliteit nodig. Ze zijn een van de drie belanghebbenden in onze sport en als leiders van deze organisaties moeten we de toon zetten voor alle anderen. We moeten niet alleen zeggen dat we transparant en ethisch handelen, maar we moeten ons ook iedere dag aan die standaard houden."