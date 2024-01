Verstappen organiseert groot simracetoernooi

Het is algemeen bekend dat Max Verstappen een groot fan is van simraces. De Nederlandse wereldkampioen Formule 1 neemt in zijn vrije tijd vaak deel aan de virtuele wedstrijden. Samen met zijn vrienden van Team Redline organiseert hij nu dan ook een simracekampioenschap.

Redline en Verstappen organiseren namelijk het simrace-event dat luistert naar de naam 'Real Racers Never Quit'. Dit evenement werd in de voorgaande jaren ook al georganiseerd tijdens de coronaperiode en tijdens het weekend van de afgelaste Grand Prix van Emilia-Romagna. Ditmaal zullen er zes virtuele wedstrijden in verschillende auto's worden verreden. Of Verstappen zelf ook mee gaan doen, is nog niet duidelijk. Aangezien hij wel op de poster staat, is de kans groot dat hij ook op de deelnemerslijst staat.