Horner wil zijn taken bij Red Bull niet verdelen

Christian Horner is al sinds het begin betrokken bij het team van Red Bull Racing. De Brit heeft al veel successen bereikt met Red Bull, maar hij werkt wel ontzettend hard. Horner moet er echter niet aandenken om zijn taken te verdelen onder meerdere bestuurders.

Horner is elk raceweekend aanwezig op de circuits. Niet alle teambazen doen dit, Mercedes-teambaas Toto Wolff miste in de afgelopen jaren bijvoorbeeld een handvol Grands Prix. Horner geniet overduidelijk van zijn werk en zijn band met coureurs Max Verstappen en Sergio Perez is goed. Horner stond dan ook aan het roer in de succesperiodes van het team, hij geniet momenteel dan ook van de overmacht van Max Verstappen.

Horner moet er echter niet aandenken om zijn taken te gaan verdelen. Het aanstellen van een mogelijke plaatsvervangende teambaas of een assistent, ziet hij dan ook niet zitten. Bij Sky Sports is hij hier duidelijk over: "Ik ben aanwezig bij alle races. Ik ben sinds 2005 aanwezig geweest bij alle races waar Red Bull aan heeft deelgenomen. Als ik niet bij een race ben, dan is het alsof het een voetbalwedstrijd is zonder Alex Ferguson. Of de teammedewerkers mij nog wel zien? Zeker wel. Als ik niet in de fabriek ben, zit ik op kantoor."