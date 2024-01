Horner wil geen aandelen van Red Bull Racing kopen

Christian Horner is al sinds het begin betrokken bij het team van Red Bull Racing. De Britse teambaas speelt een belangrijke rol, maar hij is geen aandeelhouder bij het team. Volgens Horner is dat ook helemaal niet nodig, omdat het Red Bull-concern goed werk heeft geleverd.

Onder leiding van Horner groeide Red Bull Racing uit tot een topman. Dit jaar was de Oostenrijkse renstal oppermachtig in de Formule 1. Ze werden voor het derde jaar op rij wereldkampioen met Max Verstappen en de Nederlander brak ook nog een enorm aantal wereldrecords. Verstappen is de tweede wereldkampioen in Red Bull-dienst, eerder deze eeuw werd Sebastian Vettel immers ook al vier keer wereldkampioen.

Horner is trots op het team van Red Bull. Hij heeft er nooit aan gedacht om de deur dicht te trekken en over te stappen naar een ander team. Zijn hart ligt bij Red Bull en hij laat aan Motorsport.com weten dat hij ook geen aandeelhouder van het team wil zijn: "Nee, want Red Bull heeft altijd voor de volle honderd procent in bezit gehad en ze steunen ons op een geweldige manier. Ikzelf heb het team altijd behandeld alsof mijn eigen geld erin zit, zodat we dat op een goede wijze en een verantwoordelijke manier kunnen spenderen."