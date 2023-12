Verstappen lacht om Vegas-feestje: "Er was niemand!"

Max Verstappen schreef dit jaar de teruggekeerde Grand Prix van Las Vegas op zijn naam. Op het veelbesproken circuit in de binnenstad van de gokstad liet Verstappen weer eens zien wat hij in huis had. Na afloop vierde hij een opvallend feestje waar hij nu wel op kan lachen.

Verstappen was geen fan van het circuit en evenement in Las Vegas. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur haalde hard uit naar de show rondom de Grand Prix en ook het weinig inspirerende stratencircuit kon hem niet bekoren. Hij kon echter wel genieten van de race. De wedstrijd was namelijk zeer spectaculair en Verstappen moest een aantal zware gevechten uitvechten met onder meer George Russell en Charles Leclerc.

Verstappen geeft toe dat hij na afloop van de race in Las Vegas wel eventjes een klein feestje heeft gevierd. Hij dook het nachtleven in, in de podcast 'Talking Bull' vertelt hij over dit avontuur: "Ik arriveerde in de club en er was bijna niemand! Het was laat en ik denk dat de mensen daar de hele week feest hadden gevierd, iedereen was dus moe. Uiteindelijk was het best wel leuk, want ik was met vrienden en familie. Martin Garrix kwam ook nog spelen en alleen onze tafel was nog over! Het was een geweldige nacht. Er was niemand anders, dus het was een soort privéclub!"