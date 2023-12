"Horner koestert successen: "Weet niet wat de toekomst brengt".

Het team van Red Bull Racing heerste dit jaar in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal was oppermachtig en ze werden afgelopen seizoen wereldkampioen én constructeurskampioen. Teambaas Christian Horner wil de successen koesteren, want hij weet nooit wat er in de toekomst gaat gebeuren.

Red Bull kende dit jaar één van de succesvolste seizoenen uit de geschiedenis van de sport. Ze werden slechts één keer verslagen, door Ferrari in Singapore, en ze profiteerden van de bloedvorm van Max Verstappen. De Nederlander werd voor het derde seizoen op rij wereldkampioen en hij toonde zich een echte recordbreker. De concurrentie kwam amper in de buurt en dat zorgt voor veel trots bij teambaas Christian Horner.

Horner is apetrots op de prestaties van zijn team in het afgelopen seizoen. De Brit weet waar de motivatie vandaan komt en dat legt hij uit aan PlanetF1: "De motivatie komt voort uit de angst om te falen. Als je eenmaal hebt ervaren hoe het is om te winnen, dan wordt het verslavend. Als je een lastige periode achter de rug hebt, zoals wij dan zeven jaar hadden, om redenen buiten onze macht. Je moet dan alle goede dagen in deze tak van sport vieren, want je weet nooit hoe lang het zal duren. Je moet het koesteren en alles successen vieren omdat je niet weet wat de toekomst brengt."