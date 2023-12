Verstappen neemt deel aan simrace op virtuele Nürburgring

Het Formule 1-seizoen zit er op en dat betekent dat de coureurs zich bezig kunnen houden met andere zaken. Veel coureurs genieten van hun vakantie, maar Max Verstappen kan het racen niet achter zich laten. Dit weekend verschijnt hij namelijk aan de start van een opvallende simrace.

Het is geen geheim dat Verstappen graag deelneemt aan races op de digitale circuits. In de afgelopen dagen dook hij al op in livestreams van Team Redline en aankomend weekend neemt hij ook weer deel aan een grote simrace. Verstappen neemt namelijk deel aan de digitale Nürburgring Endurance Series. Hij zal dus in actie komen op de digitale versie van het wereldberoemde Duitse circuit. De organisatie maakt het nieuws zelf bekend en de race van Verstappen en co is zaterdag te zien op het YouTube-kanaal van de Nürburgring.