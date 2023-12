'Sainz krijgt niet het gewenste contractvoorstel van Ferrari'

Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc beschikken momenteel allebei over een contract dat eind 2024 afloopt. Beide mannen willen zo snel mogelijk hun contract verlengen en Ferrari ziet dat ook wel zitten. Het lijkt er echter wel op dat Sainz niet het gewenste voorstel heeft gekregen.

Sainz en Leclerc kenden dit jaar een lastig seizoen in de Formule 1. Beide mannen hadden het zwaar, maar Sainz wist wel te winnen in de straten van Singapore. Ferrari lijkt dan ook tevreden te zijn met hun coureurs en het lijkt er dan ook op dat ze snel een nieuw contract gaan ondertekenen. Het is dan ook de verwachting dat er snel meer nieuws naar buiten komt, maar ze krijgen waarschijnlijk wel allebei een andere deal.

De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport meldt namelijk dat Leclerc dichtbij een vijfjarige deal is. Hij zou dan 50 miljoen euro per jaar kunnen gaan verdienen en zijn nieuwe contract zou ook een ontsnappingsclausule bevatten die in het derde contractjaar ingaat. Sainz is vermoedelijk iets minder tevreden met zijn contractvoorstel. Volgens de Italiaanse sportkrant aast hij namelijk op een tweejarige deal, maar heeft Ferrari hem slechts een aanbieding gedaan voor één seizoen. Dat is dus niet helemaal waar de Spanjaard op zit te wachten.