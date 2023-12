Verstappen wilde niet rustig aan doen: "Dan ga ik mij irriteren"

Max Verstappen werd dit jaar al in Qatar wereldkampioen. De Nederlander kon daarna rustig aan doen, maar dat deed hij met opzet niet. Hij ging verder met winnen en hij dacht er niet aan om te chillen. Verstappen stelt dat hij zo is opgegroeid en dat hij zich gaat irriteren als hij niet alles geeft.

Verstappen prolongeerde al tijdens de sprintrace in Qatar zijn wereldtitel. De Red Bull Racing-coureur had daarna nog vijf raceweekenden te gaan en hij schreef al die races op zijn naam. Verstappen verbrak record na record, hij creëerde hiermee één van de succesvolste seizoenen uit de geschiedenis van de koningsklasse van de autosport. Verstappen en Red Bull waren dan ook zeer tevreden met hun jaar.

Irritatie

Sommigen fans vonden het jammer dat Verstappen niet rustig aan ging doen nadat hij de wereldtitel had veroverd. In gesprek met de internationale media is Verstappen echter duidelijk: "Ik denk dat ik zo ben opgegroeid. Ik kan simpelweg niet aan een raceweekend beginnen zonder alles te geven. Op dat moment zou ik mij ook aan mijzelf irriteren en ik weet ook zeker dat de mensen om mij heen dat ook zouden doen. Het maakt mij niet zoveel uit. Mijn mindset is niet anders geworden sinds ik de wereldtitel heb gepakt en ik probeer er altijd alles uit te halen."

Motivatie

Verstappen geeft dan ook aan dat hij niet zomaar rustig aan gaat doen. De Nederlandse coureur is enorm gemotiveerd en hij deelt zijn geheim over hoe hij dit kan opbrengen: "Het is fantastisch om te kunnen winnen. Waarom zou ik die kans niet grijpen als die er ligt? Als ik kansen om te winnen zie, dan zal ik altijd mijn best doen en alles geven voor het team. Als je over zo'n goede auto beschikt, probeer je alles om bepaalde records te breken."