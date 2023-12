'Teams maken zich zorgen over nauwe banden tussen Wolff en de FIA'

Meerdere teambazen in de Formule 1 maken zich grote zorgen over de nauwe banden tussen Toto Wolff en de FIA. De Oostenrijkse Mercedes-teambaas laat zich regelmatig uit over het regelboek en het gedrag van andere renstallen. Teambazen vragen zich af of Wolff niet te hecht is met de FIA.

Het team van Mercedes kwam afgelopen seizoen niet heel sterk voor de dag. Ze werden tweede in het constructeurskampioenschap achter Red Bull Racing en Wolff wilde vooral naar zichzelf kijken. Een jaar eerder was dat wel anders toen Wolff één van de eerste was die zich uitliet over de budgetcap-overschrijding van Red Bull. Men vroeg zich vooral af hoe Wolff aan die informatie kwam.

Andere teambazen spreken nu hun zorgen uit over de nauwe banden tussen Wolff en autosportfederatie FIA. Een aantal van hen uit anoniem hun zorgen in gesprek met Business F1 Magazine. Ze plaatsen hier vraagtekens bij de relatie tussen Wolff en de FIA. Ze wijzen hierbij naar Wolffs vrouw Susie Wolff, zij vervult een belangrijke rol binnen de F1 Academy. Ook wordt er gewezen naar Shaila-Ann Rao, die eerst adviseur was van Wolff en daarna werkte bij de FIA.

Budgetcap

In gesprek met Business F1 Magazine vragen een aantal teambazen zich af of er een vorm van belangenverstrengeling is. Eén anonieme teambaas is duidelijk over de zaak: "De informatie stroomt in beide richtingen, van ons naar Toto en vice versa, maar daar profiteren wij niet van en hij wel." Hierbij wordt als voorbeeld ook gewezen naar de budgetcap-zaak van Red Bull waarbij Wolff iets meer leek te weten dan de andere teams.