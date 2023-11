Wolff complimenteert oppermachtige Verstappen: "Het is ongelooflijk"

Max Verstappen en Red Bull Racing domineerden dit seizoen in de Formule 1. De Nederlander heeft in totaal negentien Grands Prix gewonnen in 2023 en hij verbrak ook nog eens meerdere grote records. Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf in Abu Dhabi toe dat Verstappen iets ongelooflijks heeft gepresteerd.

Verstappen sloot zijn dominante seizoen af in stijl. Hij won de race op het circuit van Yas Marina met speels gemak en hij werd ook nog eens de eerste coureur die in één seizoen meer dan duizend rondes aan de leiding heeft gereden. De Nederlander sloot daarmee het meest dominante seizoen uit de geschiedenis van de Formule 1 in stijl af. Zelfs zijn concurrenten klapten hun handen stuk voor de prestaties van Verstappen.

Zelfs Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf in Abu Dhabi toe dat hij enorm onder de indruk van Verstappen is. De Oostenrijker liet zich eerder dit jaar nogal denigrerend uit over de records van Verstappen, maar in Abu Dhabi is hij in gesprek met Viaplay veel milder: "Het record van hem is ongelooflijk. Wij wonnen negentien races met twee coureurs in ik dacht 2016. Max is van topniveau, net als de engineers van zijn team. Red Bull heeft het echt geweldig gedaan en ik moet ze daarmee gewoon feliciteren."