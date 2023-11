Wolff wil strijd met Ferrari vol aangaan: "Het wordt zeer close"

De Grand Prix van Abu Dhabi wordt zeer belangrijk voor het team van Mercedes. De Duitse renstal verdedigt de tweede plaats in het constructeurskampioenschap ten opzichte van Ferrari. Het verschil is nog maar vier punten en Toto Wolff wil de strijd vol aangaan met de Italiaanse concurrent.

Het gat tussen Mercedes en Ferrari is in de afgelopen paar races flink gekrompen. Ferrari zette een aantal grote stappen en ze konden constructeurskampioen Red Bull Racing zelfs uitdagen. In Singapore wist Carlos Sainz zelfs te winnen, Ferrari is daarmee de enige renstal die Red Bull dit jaar wist te verslaan. Terwijl Ferrari grote stappen zette, beleefde Mercedes een aantal wisselvallige raceweekenden.

Ook vorige week in Las Vegas had Mercedes het zwaar. Lewis Hamilton en George Russell hadden veel pech en dat zorgde voor problemen. Mercedes-teambaas Toto Wolff stelt in zijn preview dat er veel meer mogelijk was in Vegas, maar hij focust zich nu op Abu Dhabi: "Ferrari heeft het gat in het constructeurskampioenschap teruggebracht naar vier punten en we gaan er alles aan doen om de strijd in Abu Dhabi te winnen. Ze hebben recent een sterke vorm laten zien, maar wij weten dat we niet maximaal hebben gepresenteerd. Het wordt close en hopelijk kunnen we het jaar met een sterke performance afsluiten."