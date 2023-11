Leclerc baalt: "Zonder de Safety Car was de race van ons"

Charles Leclerc kwam afgelopen weekend in Las Vegas als tweede over de streep. De Monegaskische Ferrari-coureur had een grote kans op de zege, maar zijn strategie zat hem niet mee. Leclerc stelt dat hij zonder de Safety Car-situaties de race had kunnen winnen.

Leclerc begon de race vanaf de pole position, maar bij de start werd hij al ingehaald door Max Verstappen. Het duo schoot echter rechtdoor en volgens de stewards was dit de schuld van Verstappen. De Nederlander kreeg een tijdstraf van vijf seconden en Leclerc wist hem weer in te halen. Toen de Safety Car daarna in de baan kwam, doken veel coureurs naar binnen. Leclerc bleef echter op de baan en Verstappen wist hem vervolgens weer in te halen.

Leclerc was tevreden met zijn tweede plaats. De Monegask haalde Sergio Perez in in de laatste ronde om deze positie veilig te stellen. Leclerc denkt dat de zege mogelijk was en hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "Zonder de Safety Car was de race van ons geweest. Zij gingen toen naar binnen en ik bleef buiten op hards van vijf ronden. Dat is normaal gesproken geen probleem, maar wanneer de banden afkoelen is het moeilijker om gebruikte banden op te warmen. Daar hebben we de race verloren."