Uitslag Grand Prix van Las Vegas: Vechtende Verstappen grijpt zege in spektakelstuk

De eerste Grand Prix op het bijzondere stratencircuit in Las Vegas zit er alweer op. Op het asfaltlint tussen de casino's en hotels ging de zege naar Max Verstappen . Naast hem op het podium stond Charles Leclerc, die als tweede werd geklasseerd. De top drie werd in de gokstad compleet gemaakt door Sergio Perez.

Voor de start van de race was er al drama in Las Vegas. Eén van de klassieke wagens voor de drivers parade had problemen waardoor er wat olie op de baan terecht was gekomen. De marshalls losten het probleem op, maar de baan werd hierdoor wel alleen maar gladder. Bij de start was direct duidelijk dat er amper grip was. Fernando Alonso en Carlos Sainz spinde, maar er was veel meer drama.

Drama

Verstappen ging ervoor in de eerste bocht, maar hij schoot samen met Leclerc rechtdoor. Aangezien hij bij het insturen van de bocht de leiding nog niet in handen had, en hij de positie niet teruggaf, kreeg Verstappen een tijdstraf van vijf seconden. Ondertussen was er een virtuele Safety Car-fase omdat er allerlei debri op de baan terecht was gekomen. Even later kwam de echte Safety Car naar buiten omdat Lando Norris zwaar was gecrasht.

Norris moest voor controle zelfs naar het ziekenhuis, zijn collega's maakten op dat moment gebruik van de Safety Car. Veel toppers kozen voor een pitstop. Sergio Perez was al gestopt tijdens de virtuele Safety Car en daar profiteerde hij maximaal van. De Mexicaan vond zichzelf terug vooraan het veld en hij kon zelfs gaan jagen op raceleider Charles Leclerc. Verstappen kon dat nog niet doen, want na de Safety Car moest hij zich bezig houden met andere zaken.

Russell

Verstappen moest een kleine inhaalrace rijden, maar George Russell wilde daar niet aan meewerken. Het was een fel duel en in de laatste bocht voor de Strip ging het mis. Ze raakten elkaar en Verstappens voorvleugel had schade. Aangezien er veel debri op de baan lag, kwam de Safety Car weer naar buiten. Verstappen was één van de coureurs die een pitstop maakte, maar hij kreeg geen nieuwe voorvleugel.

Vechten

Leclerc hield de leiding in handen bij de herstart, maar even later zag hij de Red Bull van Perez in zijn spiegels verschijnen. De Mexicaan haalde de Ferrari in de 32ste ronde in en hij leek op weg te zijn naar zijn derde zege van het seizoen. Twee rondjes later opende Leclerc de aanval en nam hij de leidende positie weer over. Verstappen had het gat inmiddels dicht gereden en hij verschalkte zijn teamgenoot Perez.

Verstappen ging op jacht naar Leclerc en in de 37ste ronde wist hij de koppositie weer te pakken. De Nederlandse regerend wereldkampioen gaf deze positie daarna niet meer uit handen. Ook Perez ging Leclerc voorbij, maar een 1-2tje voor Red Bull zal er niet meer in. In de allerlaatste ronde ging ook hij er nog eventjes voor zitten. Hierdoor werd Leclerc nog tweede en moest Perez genoegen nemen met de derde plek.