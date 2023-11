Uitslag VT3 Las Vegas: Russell snelste in verrassende sessie, Verstappen slechts vierde

De derde en laatste vrije training op het veelbesproken stratencircuit van Las Vegas zit er ook weer op. De snelste tijd werd zojuist genoteerd door George Russell. Achter hem stond de naam van Oscar Piastri op de tweede plek op de tijdenlijst. De top drie werd compleet gemaakt door Logan Sargeant .

Toen het licht aan het einde van de pitlane op groen schoot, barstte er een groot gejuich los op de tribunes in Las Vegas. Na een eerste dag vol teleurstellingen, konden de Amerikanen nu voor het eerst echt genieten van de snelle wagens in het centrum van de gokstad. Toch moesten ze eventjes wachten, want pas na een paar minuten kwam Oscar Piastri als eerste de baan op.

Zoals men wel vaker ziet in een derde vrije training, namen de coureurs de tijd voordat ze de baan opkwamen. Piastri kreeg namelijk slechts gezelschap van een handjevol andere coureurs. Max Verstappen en Sergio Perez kwamen bijvoorbeeld pas na twintig minuten de baan op. Ze vonden zich na afloop niet terug in de top drie, maar dat komt mede door de zeer kleine verschillen.

De Amerikaanse racefans op de tribunes konden in de derde training juichen, want hun landgenoot Logan Sargeant vond zichzelf terug op de derde plaats. De bekritiseerde Williams-coureur presteerde sterk en hij profiteerde van het feit dat zijn wagen het heel goed doet op dit soort circuits. Ook zijn teamgenoot Alexander Albon oogde snel, maar de Thai veroorzaakte wel een rode vlag en een vroegtijdig einde van de sessie. Hij tikte de muur aan waardoor zijn band voor een eigen leven koos.

Incidenten

Albon parkeerde zijn wagen in een uitloopzone waardoor de rode vlag de sessie beëindigde. Het was niet het enige incident van de dag, want meerdere coureurs schoten rechtdoor aan het einde van de Strip. Kevin Magnussen en Charles Leclerc besloten daarnaast om eventjes te gaan vechten in de bochten naast The Sphere. Het liep allemaal goed af en de fans konden er van genieten.

