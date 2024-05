Strijdbare Norris wil in 2025 vechten voor wereldtitel

Lando Norris won afgelopen weekend zijn eerste Grand Prix. De Britse McLaren-coureur is apetrots, maar hij blijft competitief. Zijn eerste zege smaakte naar meer, en hij denkt dat McLaren volgend jaar in staat is om mee te gaan vechten om de wereldtitel.

Norris moest er lang op wachten, maar afgelopen weekend was het eindelijk zover. Op het circuit rondom Hard Rock Stadium kwam Norris in Miami als winnaar over de streep. Hij kreeg de koppositie in handen na de pitstops van zijn concurrenten, hij profiteerde van de Safety Car, en bij de herstart reed hij daarna makkelijk weg bij naaste belager Max Verstappen. Na de finish barstte er een groot feestje los bij McLaren.

Competitief

Norris is nog steeds heel erg trots op zijn resultaat. Hij stelt dat hij nog altijd dezelfde persoon is, maar hij blijft wel strijdbaar. In gesprek met Sky Sports News kijkt hij vooruit naar de rest van het seizoen: "We kunnen meer races winnen en competitief zijn ten opzichte van Red Bull. We kijken naar een spannend seizoen tussen ons, Red Bull en Ferrari. We hebben nog werk te doen, we zitten nog niet op hun niveau. Er zullen races zijn waarin we competitief genoeg zijn, maar we zijn nog niet waar we willen zijn. Maar we blijven met beide benen op de grond staan."

Wereldtitel

Norris durft ook al te dromen van nog veel grotere successen. De Brit kijkt vooruit naar 2025, en hij denkt dat er dan veel nodig is. Norris krijgt de vraag of McLaren in 2025 kan meevechten om de wereldtitel, zijn antwoord is duidelijk: "Honderd procent. Maar dat zeg ik nog steeds terwijl ik met beide benen op de grond sta. We hebben twee goede coureurs en een geweldig team achter ons staan. We zijn dichter bij dan ooit. Volgend jaar kunnen we voor meer gaan, maar we hebben werk te doen."