Marko trots op Verstappen: "Hij vond de ideale compromis"

Max Verstappen greep gisteren de pole position in de kwalificatie in Miami. De Nederlander hield het hoofd koel in en zeer lastige sessie. Helmut Marko was enorm tevreden met dit resultaat, en hij stelt dat Verstappen de ideale compromis wist te vinden.

Verstappen is vooralsnog oppermachtig in Miami. In alle sessies was hij de snelste, en dat hield hij vol in de kwalificatie. Ondanks dat hij zichzelf niet wist te verbeteren in zijn laatste run, wist Verstappen toch de pole position te pakken. De Nederlander was tevreden, maar hij stelde dat hij niet had genoten van zijn rondje. Hij had het lastig, en hij was zeker niet de enige die deze mening had.

Optimale resultaat

Red Bull-adviseur Helmut Marko was trots op het resultaat van Verstappen. De Oostenrijkse teamadviseur was enthousiast toen hij zich uitsprak bij ORF: "Het probleem was dat je de banden in de eerste sector niet te veel wil belasten, om in de derde sector nog wat over te hebben. Als je dan naar de commentaren luistert en de sectortijden vergelijkt, dan heeft niemand het perfect gedaan. Max heeft het optimale compromis gevonden en hij staat weer knap voor de Ferrari's."

Q3

In de tweede run in Q3 kon niemand zich echt verbeteren, en Marko weet wel waarom dat het geval was. De Oostenrijkse adviseur legt het uit: "We probeerden er iets anders uit te halen, maar je kan hier het gedrag van de banden niet inschatten. Minder luchtdruk, kleine veranderingen, andere opwarmrondes en Mercedes wisselde zelfs naar de mediums. Ik denk dat het een wanhoopsdaad was, maar het laat zien dat niemand het onder controle had. Wie weet waar het door komt, is een keizer. Max vindt dan toch het compromis en dat was het genoeg voor de eerste plaats."