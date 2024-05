Horner houdt McLaren nauwlettend in de gaten

Het team van Red Bull Racing werd afgelopen weekend in Miami verslagen door McLaren. Lando Norris ging er met de zege vandoor na een spannende race. Red Bull-teambaas Christian Horner houdt McLaren in de gaten en hij is benieuwd wat er gaat gebeuren in de aankomende races.

Red Bull heeft ook dit jaar de touwtjes in handen in de Formule 1. In Miami leek het ook weer de kant van Max Verstappen op te gaan vallen. De Nederlander was de snelste in de sprintkwalificatie, de sprintrace en de gewone kwalificatie. Bij de start van de Grand Prix pakte Verstappen de leiding, maar hij maakte vlak voor de Safety Car-fase zijn pitstop. Norris stopte tijdens de Safety Car-fase, en bij de herstart reed hij relatief eenvoudig weg bij Verstappen.

Stap voorwaarts

Red Bull-teambaas Christian Horner houdt de situatie nauwlettend in de gaten. De Brit sprak zich vlak na de finish van de Grand Prix van Miami uit tegenover PlanetF1: "Nou, ze hebben de race gewonnen, en ze hadden een goede pace in de tweede helft van de race. Ze waren snel op de mediums in de sprintkwalificatie, maar wij wisten alsnog twee poles te pakken en we wonnen de sprintrace. We reden aan de leiding van de race totdat de Safety Car kwam, maar je kan duidelijk zie dat ze een stap voorwaarts hebben gezet."

Europa

Horner heeft dan ook zin in de aankomende races. De Britse Red Bull-teambaas is benieuwd hoe klein de verschillen dan zullen zijn: "Het wordt interessant om te zien wat er gaat gebeuren in de komende races als we terug naar Europa gaan. McLaren liet vorig jaar al een paar keer een goede snelheid zien, maar hoe erg ligt dit aan het circuit? Dat gaan we in de komende races zien, maar ze waren dit weekend heel erg sterk en Lando verdiende de zege."