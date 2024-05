Wolff snapt Red Bull-uitspraken over Verstappen niet

Toto Wolff flirtte in de afgelopen maanden veelvuldig met Max Verstappen. Er komt volgend jaar een plekje vrij bij Mercedes, en Wolff heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij de komst van Verstappen wel ziet zitten. Hij kan zich dan ook niet vinden in de uitspraken van Red Bull-CEO Oliver Mintzlaff.

Verstappen beschikt nog over een langlopend contract bij Red Bull Racing, maar door de interne onrust bij het team werd hij in verband gebracht met een transfer. Mercedes-teambaas Toto Wolff zag zijn kans en hij zette de deur wagenwijd open voor Verstappen. Red Bull-CEO Oliver Mintzlaff was helemaal klaar met die verhalen, en afgelopen weekend stelde hij in de Duitse media dat Verstappen 'duizend procent' zeker blijft.

Toto Wolff was al eerder klaar met de uitspraken van Mintzlaff, die ook stelde dat de Mercedes-teambaas iets meer respect moest tonen. Wolff was niet zo blij met die woorden van Mintzlaff, en ook de uitspraak van de Red Bull-CEO over de toekomst van Verstappen, valt niet zo goed bij Wolff. Bij de internationale media spreekt Wolff zich daarover uit: "Duizend procent, zo'n uitspraak zou ik zelf niet doen, want in het leven is er maar honderd procent zekerheid. Meer dan honderd procent is er gewoon niet, dat is echt overbodig."