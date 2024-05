Newey verrast door complimentenregen

Vorige week werd bekend dat Red Bull Racing afscheid gaat nemen van Adrian Newey. De Britse topontwerper gaat Red Bull na dit jaar verlaten, en het is nog onduidelijk waar zijn toekomst ligt. Newey was verrast door de vele complimenten die hij in de afgelopen dagen ontving.

Newey speelde een grote rol bij de successen van Red Bull Racing. De Brit stond aan de wieg van alle titelwinnende wagens van Red Bull, dus zijn vertrek zal een groot gemis zijn voor het team. Het is dan ook niet vreemd dat men bij Red Bull enorm veel complimenten uitdeelde aan Newey. De Brit kreeg veel applaus en iedereen was lovend, toch denkt men dat ze zijn vertrek wel goed kunnen opvangen.

Newey had niet verwacht dat de erkenning voor zijn werk zo groot zou zijn. De Britse topontwerper wordt in gesprek met Sky Sports geconfronteerd met de vele mooie woorden van de afgelopen dagen: "Ik was verrast, om eerlijk te zijn. Ik doe al sinds mijn jeugd het werk dat ik altijd al wilde doen. Dit is mijn passie en ik geniet ervan om samen te werken met de coureurs, de engineers en het team, alle monteurs, enzovoort." Newey haalt geen extra motivatie uit de complimenten: "Het werken met het team is wat me doet opstaan en wat me motiveert. De andere kant van het verhaal dat het iets is wat erbij hoort, maar ik denk er nooit over na. Dus het was een beetje een schok en een verrassing."